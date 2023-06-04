Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu: Mayıs'ta kaç tane TOGG satıldı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay satışlarda ilk 3'te Fiat, Opel ve Peugeot markaları yer aldı. Mayısta 306 Togg T10X, 96 Porsche, 86 Maserati, 57 Lexus, 32 Jaguar, 5 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

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Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu: Mayıs'ta kaç tane TOGG satıldı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Opel ve Peugeot oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti.

Mayısta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138'e ulaştı. Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti.

İLK BEŞ

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 18 bin 844 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 671 adetle Opel ve 9 bin 954 satışla Peugeot takip etti.

Renault, 9 bin 553 satışla dördüncü ve Ford 9 bin 253 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 624 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 798 satışla Opel ve 8 bin 554 satışla Renault izledi.

Volkswagen, 7 bin 512 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 6 bin 855 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

306 TOGG SATILDI

ODMD marka listesine Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. Geçen ay Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un satışları mayıs ayı için 306 adet olarak gerçekleşti.

Lüks otomobil grubunda mayısta 96 Porsche, 86 Maserati, 57 Lexus, 32 Jaguar, 5 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİLER

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 6 bin 58 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 5 bin 220 satışla Fiat ve 3 bin 99 satışla Peugeot izledi.

Citroen, 2 bin 921 satışla dördüncü ve Opel 1.873 satışla beşinci oldu.

Mayıs ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
 
ALFA ROMEO   428 428     0 0 428 428
ASTON MARTIN   5 5     0 0 5 5
AUDI   2,006 2,006     0 0 2,006 2,006
BENTLEY   1 1     0 0 1 1
BMW   2,157 2,157     0 0 2,157 2,157
CHERY   3,509 3,509     0 0 3,509 3,509
CITROEN   5,607 5,607   2,921 2,921 0 8,528 8,528
CUPRA   451 451     0 0 451 451
DACIA   2,837 2,837     0 0 2,837 2,837
DFSK   35 35     0 0 35 35
DS   433 433     0 0 433 433
FERRARI   2 2     0 0 2 2
FIAT 13,499 125 13,624 4,819 401 5,220 18,318 526 18,844
FORD 74 3,121 3,195 6,029 29 6,058 6,103 3,150 9,253
HONDA 0 2,228 2,228     0 0 2,228 2,228
HYUNDAI 3,382 610 3,992   513 513 3,382 1,123 4,505
ISUZU     0 52 246 298 52 246 298
IVECO     0   333 333 0 333 333
JAGUAR   32 32     0 0 32 32
JEEP   325 325     0 0 325 325
KARSAN     0 37   37 37 0 37
KIA   1,890 1,890   130 130 0 2,020 2,020
LAMBORGHINI   0 0     0 0 0 0
LAND ROVER   192 192   52 52 0 244 244
LEAPMOTOR   50 50     0 0 50 50
LEXUS   57 57     0 0 57 57
MASERATI   86 86     0 0 86 86
MAZDA   20 20     0 0 20 20
MERCEDES-BENZ   1,256 1,256   117 117 0 1,373 1,373
MG   790 790     0 0 790 790
MINI   315 315     0 0 315 315
MITSUBISHI   24 24   0 0 0 24 24
NISSAN   1,066 1,066   0 0 0 1,066 1,066
OPEL   8,798 8,798   1,873 1,873 0 10,671 10,671
PEUGEOT   6,855 6,855   3,099 3,099 0 9,954 9,954
PORSCHE   96 96     0 0 96 96
RENAULT 7,484 1,070 8,554   999 999 7,484 2,069 9,553
SEAT   831 831     0 0 831 831
SKODA   2,759 2,759     0 0 2,759 2,759
SKYWELL   50 50     0 0 50 50
SMART     0     0 0 0 0
SSANGYONG   16 16   104 104 0 120 120
SUBARU   163 163     0 0 163 163
SUZUKI   227 227     0 0 227 227
TOGG 306   306     0 306 0 306
TOYOTA 2,939 896 3,835   932 932 2,939 1,828 4,767
VOLKSWAGEN   7,512 7,512   1,452 1,452 0 8,964 8,964
VOLVO   603 603     0 0 603 603
 
TOPLAM: 27,684 59,534 87,218 10,937 13,201 24,138 38,621 72,735 111,356

Kaynak: AA

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