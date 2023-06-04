Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu: Mayıs'ta kaç tane TOGG satıldı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Opel ve Peugeot oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti.

Mayısta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138'e ulaştı. Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti.

İLK BEŞ

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 18 bin 844 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 671 adetle Opel ve 9 bin 954 satışla Peugeot takip etti.

Renault, 9 bin 553 satışla dördüncü ve Ford 9 bin 253 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 624 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 798 satışla Opel ve 8 bin 554 satışla Renault izledi.

Volkswagen, 7 bin 512 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 6 bin 855 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

306 TOGG SATILDI

ODMD marka listesine Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. Geçen ay Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un satışları mayıs ayı için 306 adet olarak gerçekleşti.

Lüks otomobil grubunda mayısta 96 Porsche, 86 Maserati, 57 Lexus, 32 Jaguar, 5 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİLER

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 6 bin 58 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 5 bin 220 satışla Fiat ve 3 bin 99 satışla Peugeot izledi.

Citroen, 2 bin 921 satışla dördüncü ve Opel 1.873 satışla beşinci oldu.

Mayıs ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 428 428 0 0 428 428 ASTON MARTIN 5 5 0 0 5 5 AUDI 2,006 2,006 0 0 2,006 2,006 BENTLEY 1 1 0 0 1 1 BMW 2,157 2,157 0 0 2,157 2,157 CHERY 3,509 3,509 0 0 3,509 3,509 CITROEN 5,607 5,607 2,921 2,921 0 8,528 8,528 CUPRA 451 451 0 0 451 451 DACIA 2,837 2,837 0 0 2,837 2,837 DFSK 35 35 0 0 35 35 DS 433 433 0 0 433 433 FERRARI 2 2 0 0 2 2 FIAT 13,499 125 13,624 4,819 401 5,220 18,318 526 18,844 FORD 74 3,121 3,195 6,029 29 6,058 6,103 3,150 9,253 HONDA 0 2,228 2,228 0 0 2,228 2,228 HYUNDAI 3,382 610 3,992 513 513 3,382 1,123 4,505 ISUZU 0 52 246 298 52 246 298 IVECO 0 333 333 0 333 333 JAGUAR 32 32 0 0 32 32 JEEP 325 325 0 0 325 325 KARSAN 0 37 37 37 0 37 KIA 1,890 1,890 130 130 0 2,020 2,020 LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0 LAND ROVER 192 192 52 52 0 244 244 LEAPMOTOR 50 50 0 0 50 50 LEXUS 57 57 0 0 57 57 MASERATI 86 86 0 0 86 86 MAZDA 20 20 0 0 20 20 MERCEDES-BENZ 1,256 1,256 117 117 0 1,373 1,373 MG 790 790 0 0 790 790 MINI 315 315 0 0 315 315 MITSUBISHI 24 24 0 0 0 24 24 NISSAN 1,066 1,066 0 0 0 1,066 1,066 OPEL 8,798 8,798 1,873 1,873 0 10,671 10,671 PEUGEOT 6,855 6,855 3,099 3,099 0 9,954 9,954 PORSCHE 96 96 0 0 96 96 RENAULT 7,484 1,070 8,554 999 999 7,484 2,069 9,553 SEAT 831 831 0 0 831 831 SKODA 2,759 2,759 0 0 2,759 2,759 SKYWELL 50 50 0 0 50 50 SMART 0 0 0 0 0 SSANGYONG 16 16 104 104 0 120 120 SUBARU 163 163 0 0 163 163 SUZUKI 227 227 0 0 227 227 TOGG 306 306 0 306 0 306 TOYOTA 2,939 896 3,835 932 932 2,939 1,828 4,767 VOLKSWAGEN 7,512 7,512 1,452 1,452 0 8,964 8,964 VOLVO 603 603 0 0 603 603 TOPLAM: 27,684 59,534 87,218 10,937 13,201 24,138 38,621 72,735 111,356

Kaynak: AA