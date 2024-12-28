Marmarabirlik 2024'ü 32 Milyon Dolarlık İhracatla Tamamladı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı yazılı açıklamada, doğal fermantasyon yöntemiyle zeytin üretimi yapan dünyadaki tek ülkenin, Türkiye olduğunu belirtti. Hedefledikleri 7 bin ton ihracat miktarına ulaştıklarını aktaran Asa, "Yıl sonu rakamlarına göre, belirlenen hedeflerin üzerine çıktık. Takvim yılı bazında 28 Aralık itibarıyla gerçekleşen ihraç ve ihraç kayıtlı dış ticaret rakamı, 32 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

İhracat yapılan ülke sayısını her yıl artırdıklarına dikkati çeken Asa, dış ülkelerdeki ulusal zincir mağazalarının raflarında Marmarabirlik'in yer aldığını ve ürün çeşitliliğini arttırmasıyla aranan bir marka haline geldiğini anlattı.

Asa, 2024 yılında ziyaret edilen Özbekistan, Türkmenistan ile Bosna Hersek'te, daha önceki yıllarda yıllık ortalama 10 tonlar seviyesinde olan satışları 300 tonlara çıkardıklarını belirterek "Önümüzdeki yıl 70 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Marmarabirlik, global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz yıl hasat edilen ürün, iri kalibreli olması, orta ve ince dane olmamasına rağmen satış miktarı ve döviz getirisi olarak Marmarabirlik'e büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

2025'TE 37 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Asa, 2025 yılı ihracat hedeflerini 37 milyon dolar olarak belirlediklerini, 2026 yılında ise 40 milyon dolar eşiğini aşmayı hedeflediklerini vurguladı. Yapılan ihracatın gelirleriyle elde edilen 1,15 milyar liralık döviz getirisinin Marmarabirlik'in bütçesine çok büyük destek olduğunu ifade eden Asa, şöyle devam etti:

"Ege İhracatçı Birliklerinden alınan verilere göre, zeytinin kilogram başına ihracat ortalaması 2,7 dolar olmasına rağmen Marmarabirlik'in yaptığı ihracat 4,91 dolardır. Yine Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre, ülke olarak 2024 yılında ihracatta zeytin ve zeytinyağı sektöründe yüzde 22'lik düşüş yaşanmış olmasına rağmen Marmarabirlik, önceki iş yılına göre 32 milyon dolar ile hedeflenen ihracat rakamına ulaştı. Bu başarının yakalanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."​​​​​​​

Kaynak: AA