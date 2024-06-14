Manisa'da hasadı başladı, fiyatı düştü: Tarlada kilosu 50 TL!

Manisa'da kiraz hasadı başladı. C vitamini, A vitamini ve potasyum bakımından zengin bir meyve olan kirazın fiyatı düşerken, tarlada kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

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Manisa'da hasadı başladı, fiyatı düştü: Tarlada kilosu 50 TL!

Manisa'nın Selendi ilçesinde kirazda hasat sezonu devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 120 TL olan kirazda kilogramın 50 TL'ye düşmesi ise dikkat çekti.

"İHRAÇ DEĞERİ YÜKSEK"

Kiraz hasadına katılan Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, son zamanlarda meyvecilik ile öne çıkan ilçede yetiştirilen ve ihraç değeri yüksek olan kirazın katma değeri yüksek ve ilçe tarım ürünleri içinde de ekonomik anlamda önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Manisa'da hasadı başladı, fiyatı düştü: Tarlada kilosu 50 TL! - Resim : 1

KİRAZ

Kiraz, taze olarak tüketilebildiği gibi, tatlı yapımında, kurutulmuş olarak ve reçel yapımında da kullanılır.

Kiraz, C vitamini, A vitamini ve potasyum bakımından zengin bir meyvedir.

Kirazın Faydaları

Kirazın birçok faydası vardır ve bunlardan bazıları şunlardır:

- Sindirim sistemini düzenler,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kan basıncını düşürür,
- Kolesterolü düşürür,
- Cilt sağlığını korur,
- Kansere karşı korur,
- Kilo vermeye yardımcı olur,
- Uyku kalitesini artırır,
- Stresi azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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