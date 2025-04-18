Mahfi Eğilmez'den Flaş Merkez Bankası Açıklaması: Faiz Kararı Ters Köşe Yapmıştı

TCMB’nin gecelik borç verme oranını yüzde 49’a, borçlanma faizini ise yüzde 44,5’e yükseltmesiyle faiz koridoru genişletilmiş oldu. Aynı zamanda haftalık repo faizinin yüzde 46’ya çıkarılmasıyla birlikte politika faizinde de artışa gidildi. Eğilmez, bu kararı desteklediğini ifade ederek “Doğru karar” yorumunu yaptı.

Ancak Eğilmez’e göre bu hamle teknik olarak bir faiz artırımı gibi görünse de, uygulama açısından değerlendirildiğinde durum farklı. Merkez’in daha önce gecelik borç verme kanalı üzerinden yüzde 46 oranında fonlama yaptığını hatırlatan Eğilmez, artık bu faizin haftalık repo yöntemiyle uygulanacak olmasının yıllık bileşik faizde düşüşe neden olacağını vurguladı.

"POLİTİKA FAİZİ ETKİN HALE GELDİ"

Kararın ardından sosyal medya üzerinden bir değerlendirme daha yapan Eğilmez, Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalesiyle fonlama yapmasının, politika faizini tekrar sistemin merkezine koyduğunu söyledi. Eğilmez, “TCMB’nin asıl olarak doğru yaptığı şey; gecelik borç verme yönteminden vazgeçerek haftalık repo faizine dönmesidir. Bu durum, para politikasının yeniden şeffaf ve öngörülebilir hale gelmesi açısından önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

BİLEŞİK FAİZDEKİ GERİLEMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Eğilmez, kararın genel hatlarıyla isabetli olduğunu vurgulasa da, teknik detayların gözden kaçmaması gerektiğini belirterek, “Faiz oranı aynı kalmış olsa da, gecelik yerine haftalık vadeli uygulamaya geçilmesi, bileşik faizde düşüşe yol açar. Bu da uygulamada faiz indirimi anlamına gelir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi