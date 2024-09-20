Mahfi Eğilmez Uyardı! Büyük Bir Servet Birikimi Var

Mahfi Eğilmez, OECD’nin önerdiği yapısal reformları eleştirdi. Eğilmez, “Yapısal reformdan çok deform” ifadesini kullanarak, özellikle sabit gelirli gruplar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Bu önerilerin, toplumun belirli kesimleri için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini aktardı.

CNBC-e’de katıldığı yayında OECD’nin önerilerine değinen Eğilmez, asıl üzerine gidilmesi gereken konunun kayıt dışında edinilen servet olduğunun altını çizdi.

“İNANILMAZ BİR SERVET BİRİKİMİ VAR”

Eğilmez, “Bizde çalışmadan para kazanan kara para ile para kazanan kayıt dışında inanılmaz bir servet birikimi var. Bunu hepimiz etrafımızda görüyoruz. Her gün görüyoruz, her gün yaşıyoruz. Para harcayanları görüyoruz, inanılmaz bir şey. Mesela bunlar ilgili niye bir öneri getirmiyorsun?” şeklinde ifadeler yer verdi.

“’BUNLARIN ÜZERİNE GİTMİYORSUNUZ?’ DİYE SORMUYOR”

Canlı yayında servet vergisine karşı olduğunu aktaran Eğilmez, önerilerin servetini doğru beyan etmeyenlere yoğunlaşması gerektiğini vurgularken şu ifadelere yer verdi:

“OECD olarak madem yapısal reform öneriyorsun, mesela niye servet beyanının geri getirilmesini önermiyor? Servet beyanını getir geriye, ben servet vergisi alınmasına karşıyım. Servetini doğru beyan etmiş, onun gelirini doğru beyan etmiş, bir insandan ikinci kere vergi alınmasına ben karşıyım. Niye alınsın ki? Ama hiç servetini göstermeyen, saklayan, gelirini saklayan, elde ettiği gelirle, elde ettiği vardığı serveti ulaştığı serveti izah edemeyen yüzlerce insan olduğunu biz kendimiz görüyoruz etrafımızda. Mesela niye bunların üzerine gitmiyorsunuz? diye sormuyor.”

Kaynak: Haber Merkezi