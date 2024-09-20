Hakan Kara Kötü Haberi Verdi

ABD Merkez Bankası (Fed), dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Bu kararın ardından gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrilmişti fakat Merkez Bankası ise dün açıkladığı kararda faizi yüzde 50’de sabit tutma kararı aldı.

İngiliz iktisatçı Timthy Ash, kararın ardından Merkez Bankası’nın faizi 2025 başında indireceğini söylerken, İktisatçı Prof. Dr Hakan Kara Para Politikası Kurulu’nun (PPK) "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkin şekilde kullanılacaktır." İfadelerini alıntılayarak, yorumladı. Kara, Ekim ayında faiz indiriminin olmayacağı yönünde kararın kesinleştiğini aktardı.

FED İNDİRDİRİRKEN MERKEZ BANKASI SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (FED), faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5’e düşürdü. Bu, 54 ay aradan sonra gerçekleşen ilk faiz indirimiydi ve piyasalarda büyük bir etki yarattı. FED’in bu kararının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (MB) çevrildi. Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

FED’in faiz kararının ardından, Merkez Bankası’nın ne zaman faiz indirimine gideceği merak konusu oldu. İngiliz iktisatçı Timothy Ash, TCMB’nin faizini ancak 2025 başında indirmeyi planladığını belirtti ve “Çünkü öncelikli konusu enflasyonu indirmek” dedi.

Türkiye’deki bazı ekonomistler ise Aralık’tan önce bir faiz indirimi beklemiyor. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirirken, ağustos ve eylül ayındaki karar metinleri arasında bir karşılaştırma yaptı.

KARA: FAİZ İNDİRİMİ OLMAYACAĞI KESİNLEŞTİ

PPK’nın ağustos ayı metninde Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına yönelik ifadeler kullanılmıştı. Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararının duyurulduğu PPK metninde ise enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkin şekilde kullanılacağını ifade etti.

Kara, Merkez Bankası’nın yayınladığı metinde bir ton daha yumuşama havası içerisinde olduğunu aktarırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekim’de faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek" İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi