LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda...

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. LPG'ye 1 liranın üzerinde büyük zam geldi, tabelalar değişti.

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LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında artışlar üst üste geliyor. 25 Haziran’da litre fiyatı benzinde 2 lira, motorinde 1 lira 70 kuruş zamlanmıştı. LPG'ye (Otogaz) bu gece yarısı zam geldi, zam tabelaya yansıdı.

LPG'YE 2 TL'YE YAKIN ZAM GELDİ

Sektör kaynaklarının aktardığına göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG, 1 lira 76 kuruş zamlandı.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,39 TL, Ankara’da 43,37 TL, İzmir’de 43,63 TL’ye satılıyor.

Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 42,47 TL, Ankara’da 43,48 TL, İzmir’de 43,87 TL seviyesinde bulunuyor.

3 TEMMUZ'DA ÖTV ZAMMI DA KAPIDA

Öte yandan akaryakıt fiyatlarına 3 Temmuz’da bir zam daha gelecek. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

Açıklanan oranda benzin, motorin ve LPG'ye zam yapılacak.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.40 TL
Motorin litre fiyatı: 42.52 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.32 TL
Motorin litre fiyatı: 42.42 TL
LPG litre fiyatı: 21.44 TL

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.43 TL
Motorin litre fiyatı: 43.49 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.77 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 21.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor

Etiketler
LPG Benzin Motorin Motorin fiyatları Zam Akaryakıt
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