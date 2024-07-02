Gözler enflasyon rakamlarında: Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. 2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisi yarın saat 10:00'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

Belirlenecek enflasyon ile memur, emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları kanunen enflasyon farkı adı altında yeniden hesaplanacak.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Uzmanların zam tahmini nasıl?

İlk beş aylık enflasyon verisi yüzde 22,72 olarak kesinleşti. Haziran ayı enflasyonunun Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre tahmini yüzde 2,52 oranında çıkması bekleniyor. Bu durumda ilk 6 aylık veri yüzde 25,81 civarında olacak.

İşte yüzde 25.81 oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak maaş farkı anlamına geliyor.

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme ile belirleniyor. 2024 yılının ilk yarısında yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 20,34 civarında olması bekleniyor.

ZAM ORANI EŞİTLENİR Mİ?

Peki bu dönemde memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları eşitlenebilir mi? Uzmanlar bu soruya, "Memurlar için bir eşitleme durumu söz konusu olmayacaktır'' diyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25,81 olarak açıklanması beklenen 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplandığında en düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12.581 TL’ye çıkması bekleniyor.