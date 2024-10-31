Küresel Büyüme Tahminleri Değişti

Reuters'ın yaklaşık 500 ekonomistle yaptığı bir ankete göre, büyük merkez bankalarının güçlü ABD ekonomisi zemininde bir dizi faiz indirimi uygulaması nedeniyle küresel ekonomik büyüme önümüzdeki yıl da güçlü seyrini sürdürecek.

Ancak önümüzdeki hafta yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri, ticaretle ilgili mevcut kuralları yeniden yazarak büyüme tablosunu sınırlandırabilir.

Ekonomistlerin yılın başından bu yana 2024 küresel büyüme tahminlerini önemli ölçüde yükseltmelerine yol açan beklenmedik esneklik, büyük ölçüde ABD ekonomisinin performansı sayesinde gerçekleşti.

Enflasyon da keskin bir şekilde düştü ve çoğu büyük merkez bankası şu anda fiyat baskılarını kendi hedeflerine yakın bir mesafede ya da zaten hedeflerinde yönetiyor.

Ankete göre, küresel büyümenin bu yıl ortalama %3,1 olması bekleniyor. Ocak ayında yapılan bir ankette büyüme beklentisi %2,6, Nisan ayındaki ankette %2,9 olmuştu.

Reuters tarafından 30 Eylül - 30 Ekim tarihleri arasında yapılan ve 50 önemli ekonomiyi kapsayan ankete göre, dünya ekonomisinin genişleme hızının önümüzdeki yıl %3,0 seviyesinde kalması bekleniyor.

Natwest Markets küresel ekonomi müdürü Ross Walker, gelecek yıla bakarak “Bence hala ABD'nin Euro bölgesi ve Birleşik Krallık'a karşı daha iyi bir performans gösterme teması var” dedi.

ABTÜ'de güçlü tüketici harcamalarıyla desteklenen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl ortalama %2,6 ve 2025'te %1,9 olması bekleniyor.