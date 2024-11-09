Kredi Kartı Borcu Faizlerinde İndirim! Asgari Tutarı Ödeyen De Yapabiliyor, Vakıfbank Duyurdu: Yılda 9 Kez…

VakıfBank, kredi kartı borcu olan müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını ödeyen müşteriler, kalan borçlarını %4,25 yerine %0,99 faiz oranıyla 2 ay erteleme veya 4 ay taksitlendirme imkanına sahip olacaklar. Bu sayede, müşteriler daha düşük faiz oranlarıyla borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığı elde edebilecekler.

YÜZDE 4,25 YERİNE YÜZDE 0,99 FAİZ

Ekstre erteleme kampanyasıyla, kredi kartı son dönem ekstre borcunun en az asgari tutarının ödenmesi sonrasında kalan ertelenebilir borç tutarı, işlem tarihinden itibaren aylık %0,99 faiz oranı üzerinden 2 ay ertelenebilir veya 4 ay taksitlendirilebilecek.

Ekstre erteleme hizmetinden faydalanmak isteyenler, son dönem ekstre hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihinden en geç 1 gün öncesine kadar talepte bulunabilir. Bu hizmetten yararlanmak için, talepte bulunulmadan önce ekstrenin en az asgari tutarının ödenmiş olması gerekmektedir.

BAZI İŞLEMLERDE GEÇERLİ OLMAYACAK

Yasal mevzuat gereği, bireysel kredi kartlarıyla gerçekleştirilen telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışındaki harcamalar, çok katlı mağazalarda yapılan alışverişler, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemeleri ile hediye kartı, hediye çeki ve benzeri somut bir mal veya hizmet içermeyen ürünlerin alımlarında ekstre erteleme veya taksitlendirme uygulanmamaktadır.

Ayrıca ekstrede yer alan vade farklı taksitli işlemler, peşine taksit, işlem erteleme, nakit avans, taksitli nakit avans ve yapılandırma işlemlerine (anapara, faiz/vergi) erteleme veya taksitlendirme yapılmayacaktır.

YILDA 9 KEZ YAPILABİLECEK

Ekstre erteleme işleminden, kart bazında bir yıl içinde en fazla 9 kez ve ardışık olarak en fazla 9 kez faydalanılabilir.