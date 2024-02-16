Konut fiyatlarında son bir yılda dev artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 75,5

KFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 75,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 7,1 oldu.

EN YÜKSEK AYLIK DEĞİŞİM İZMİR'DE

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 artış görüldü.

EN YÜKSEK YILLIK DEĞİŞİM ANKARA'DA

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 61,8, Ankara'da yüzde 92,3, İzmir'de yüzde 75,6 yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem