Konut Fiyatları ve Kiralar İçin Endişe Veren Tablo

KONUTDER ve NielsenIQ Türkiye’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Sektörel Beklenti Anketleri, konut sektörünün dinamiklerini ve geleceğe yönelik beklentilerini ortaya koydu. Markalı konut üreticilerinin katılımıyla hazırlanan anket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde sektörün satış trendlerinden maliyetlere, kentsel dönüşümden kredi faizlerine kadar birçok kritik konuya ışık tuttu. Özellikle barınma krizinin ilk kez ele alındığı raporda, sektörde yaşanan gelişmeler ve üreticilerin öngörüleri tek tek sıralandı.

BİRİNCİ EL KONUT SATIŞINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

KONUTDER üyelerinin yarısından fazlası (%63,6) önümüzdeki 6 ay içinde 1. El satış adetlerinde artış yaşanacağı görüşünde birleşiyor. Geçen dönemde konut satış adetlerinin «azalacağını» belirten üyelerin tamamı görüşünü «artacak» veya «aynı kalacak» olarak değiştirerek artış yönündeki beklentilerini dile getiriyor.

Bir önceki döneme kıyasla 1. El konut satışlarının aynı kalacağını belirtenlerin oranı %59,1’den %36,4’e gerilerken 1. El konut satışlarının azalacağını belirten üye ise bulunmuyor. Ekim 2024 konut satış istatistiklerine göre son 22 ayın zirvesindeki satış grafiği göz önüne alındığında KONUTDER üyeleri arasında 1. El konut satışlarının da artacağına dair görüş hakim olmuş durumda.

YABANCIYA SATIŞ ADETLERİNDE UMUT IŞIĞI

Uzun süredir yabancıya konut satışında ciddi bir gerilemenin yaşandığı konut piyasasında umut ışığı belirmeye başladı. Bir önceki dönem anketinde KONUTDER üyelerinin tamamı 1. El konutlarda yabancıya satış adetlerinin artmayacağı görüşündeyken üyelerin yarısı satışların azalacağını belirtmişti. 2024’ün 3. Çeyrek anketinde bu durumda bazı değişimler gözlemleniyor ve üyelerin %18,2’lik bir bölümü yabancıya satışta artış beklediğinin altını çiziyor.

KONUT FİYATLARI ARTACAK

KONUTDER üyeleri arasında konut fiyatlarının artacağına yönelik beklentiler ağırlık kazanıyor. Geçtiğimiz döneme kıyasla fiyatların artacağını söyleyenlerin oranı ciddi bir oranda değişerek %36,4’ten %63,6’a yükselmiş durumda. Aynı kalacak diyenlerin oranı %50’den %31,8’e, azalacak diyenlerin oranı ise %13,6’dan %4,5’e geriliyor.

KONUT ÜRETİM MALİYETLERİNDE ARTIŞ OLACAK

KONUTDER üyelerinde üretim maliyetlerinin artacağı yönündeki görüşler yeniden artmaya başlıyor. Üyelerin %90,9’unda maliyetlerin artacağında yönelik görüş hakim olurken aynı kalacağını düşünenlerde ise önceki döneme göre %13,6 oranında bir gerileme gözlemleniyor.

İŞÇİLİK VE MALZEME MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

KONUTDER üyelerinin neredeyse tamamı (%90,9) işçilik maliyetlerinin artacağını düşünüyor. İnsan kaynağındaki sıkıntılar ve asgari ücret zammı göz önüne alındığında bir önceki döneme kıyasla artış bekleyenlerde %18,2’lik oranda bir değişim göze çarpıyor. Öte yandan malzeme maliyetlerinde ise geçen döneme göre değişim olmadığı görülüyor. Üyelerin %68,2’si malzeme fiyatlarının artacağını %31,8’i ise aynı kalacağı yönünde görüş belirtiyor.

KONUT ÜRETİMİNDE KIPIRDAMA OLACAK

Son 3 aydaki konut satışlarındaki artışın ardından üretim tarafında da bir hareketlilik bekleniyor. KONUTDER üyelerinin %31,8’i önümüzdeki 6 ayda üretimin artacağını belirtirken anketin bir önceki döneminde bu oran %0 idi. Konut üretiminin azalacağı yönündeki beklentilerde de ciddi oranda düşüş göze çarpıyor. Bir önceki dönemde azalacak diyenlerin oranı %63,6’dan %22,7’ye gerilemiş durumda.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AĞIRLIK KAZANACAK

KONUTDER üyeleri, kentsel dönüşüm alanında da konut üretiminin önümüzdeki 6 ay içinde artacağını öngörüyor. Azalacağı yönündeki görüşler tamamen ortadan kalkarken, kentsel dönüşümdeki üretimin aynı kalacağı yönündeki görüşler de ise bir düşüş gözlemleniyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE “DÜŞÜŞ” BEKLENTİSİ ARTIYOR

KONUTDER üyelerinde konut kredi faizlerinin düşeceğine yönelik beklentide ciddi oranda artış var. Üyeler beklentiden ziyade faizlerin inmesi gerektiği görüşünde %73 gibi ciddi bir oranda birleşerek önümüzdeki 6 ay içinde faiz indirimi olması gerektiğini düşünüyor. Konut kredisi faiz oranlarının «aynı kalacağına» dair beklenti bu dönemde %63’6’dan %18,2’ye ciddi seviyede geriliyor.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Bir önceki anketin en belirleyici konu başlığı olan kredili konut satışlarındaki artış beklentisi bu ankette de güncelliğini korumaya devam ediyor. 1 üye hariç hiçbir KONUTDER üyesi kredili konut satışlarının azalacağını beklemezken üyelerin yarısı kredili satışların aynı kalacağını öngörüyor. Üyelerin %45,5’i ise kredili konut satışlarında artış beklentisini koruyor. Bu oran 2023’ün son çeyreği ve 2024’ün ilk çeyreğinde %4,5 gibi oldukça düşük seviyelerindeyken 2024’ün ikinci çeyreğinde kredili konut satışlarındaki artış beklentisi %50 seviyesine sıçramıştı. Bu oran yılın üçüncü çeyrek sonuçlarında da güncelliğini sürdürüyor.

KİRALARDA ARTIŞ DEVAM EDECEK

KONUTDER üyelerinin yüzde 77,3 gibi önemli bir bölümü kiraların gelecek 6 ay içinde artacağını düşünüyor.

“BARINMA KRİZİ” DERİNLEŞİYOR

Sektörel Beklenti Anketi Raporu’na “Barınma Krizi” yeni bir konu başlığı olarak ilk kez 2024 üçüncü çeyrek anketinde ekleniyor. KONUTDER üyelerine ilk kez yönlendirilen barınma krizi sorusuna üyelerin yarısından fazlası (%59,1), ülkede bir barınma krizi olduğunu dair görüş bildiriyor. Bu üyelerden 11'i, krizin tüm ülke genelinde etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, barınma krizi olduğunu belirten 13 üyeden 9’u, bu krizin önümüzdeki dönemde derinleşeceğini ön