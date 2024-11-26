Herkes 100 Bin Doları Beklerken Ters Tepki! Bitcoin Kâr Satışları İle Sert Düştü

Geçen hafta Cuma günü, Bitcoin 99.000 dolar bölgesine adım atarak yeni bir zirveye ulaştı. Bu, ABD seçimlerini Trump'ın kazanmasıyla başlayan ve kripto paranın 5 Kasım'dan itibaren yüzde 46 oranında önemli bir değer artışı elde etmesine yol açtı. Trump yönetiminin kripto paralar için dostane politikalar izleyeceği beklentisi, seçim öncesi ve sonrası Bitcoin'in yükselmesine katkıda bulundu. Seçim kampanyasında ABD'yi bir "kripto merkezi" yapacağını vadeden Trump, piyasalardaki yükseliş beklentisini tetikledi.

SENE BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 122'LİK YÜKSELİŞ

Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 122 değer kazandı. Bu artışa, Şubat ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanan spot Bitcoin ETF'leri ile Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin ödül yarılanması önemli bir katkı sağladı.

Merkez bankalarının faiz indirimleri ve likidite gevşemesi de kripto paraların bu yıl makro düzeyde olumlu bir havaya girmesinde etkili oldu. Bu olumlu etkiler, Bitcoin varlıklarının kurumsal olarak artan benimsenmesiyle birleşince kripto piyasasında yukarı yönlü ivme hızlandı.

ZİRVEDE KÂR SATIŞLARI GELDİ

ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler), 18-22 Kasım tarihleri arasında rekor bir haftalık girişle 3,38 milyar dolar fon çekti. Geçtiğimiz Cuma günü, Bitcoin 99.500 dolar seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı ancak 100.000 dolar eşiğine yaklaştıkça satışların artmaya başladığı gözlemlendi.

Coinglass verilerine göre, Pazar günü Bitcoin fiyatının düzeltmesi sonrası kripto vadeli işlemlerde 500 milyon dolar üzerinde bir tasfiye kaydedildi. Bugün de Asya seansında Bitcoin, 144 milyon dolar üzerinde daha fazla tasfiye yaşadı ve bu durum volatilite artışına da katkı sağladı.

Özellikle hafta başında spot Bitcoin ETF çıkışlarının hızlanması, fiyatı aşağı çeken ana faktör oldu. Bitcoin’i 93.000 dolara kadar iten bu satışlarda dün 435 milyon dolarlık fon çıkışı kaydedildi. ABD spot Bitcoin ETF piyasaında sadece BlackRock'un iShares Bitcoin Trust (IBIT) ve Grayscale'in Bitcoin Mini Trust (BTC) fonları giriş kaydedebildi.