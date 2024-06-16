İşçi değil köle arıyorlar: Haftada 6 gün, günde 10 saat çalışmanın değeri aylık 13 bin lira

İşçi hakları bu sefer Karabük’te hiçe sayıldı. Sosyal medya Karabük'te verilen bir iş ilanını konuşuyor. İlanın şartları ise görenleri hem hayrete düşürdü hem sinirlendirdi.

HAFTADA 6 GÜN, SAATİ 50 TL

Karabük'te verilen garson ilanında, 'Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel konaklama restorant işletmesine garson aranıyor. Saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz' ifadelerine yer verildi.

AYLIK 13 BİN TL

Part-time olarak açılan ilan için günlük maaş bilgisi 500 lira olarak paylaşıldı. Çalışma günleri ise haftada 6 gün olarak belirtildi. Yan haklara sadece 'yemek' yazılan ilanda ay üzerinde hesap yapıldığında işe alınacak kişinin maaşının 13 bin liraya geldiği belirlendi. Şartları okuyanlar ise hemen ilan sahibine tepki gösterdi.