İşçi değil köle arıyorlar: Haftada 6 gün, günde 10 saat çalışmanın değeri aylık 13 bin lira
İşçi haklarının hiçe sayıldığı bu günlerde işçi değil de adeta köle arandığını ima eden iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. Otel ve restoranına garson arayan bir kurum verdiği ilanda haftada 6 gün, 10 saat çalışacak ve günlüğü 500 lira olacak eleman arıyor.
İşçi hakları bu sefer Karabük’te hiçe sayıldı. Sosyal medya Karabük'te verilen bir iş ilanını konuşuyor. İlanın şartları ise görenleri hem hayrete düşürdü hem sinirlendirdi.
HAFTADA 6 GÜN, SAATİ 50 TL
Karabük'te verilen garson ilanında, 'Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel konaklama restorant işletmesine garson aranıyor. Saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz' ifadelerine yer verildi.
AYLIK 13 BİN TL
Part-time olarak açılan ilan için günlük maaş bilgisi 500 lira olarak paylaşıldı. Çalışma günleri ise haftada 6 gün olarak belirtildi. Yan haklara sadece 'yemek' yazılan ilanda ay üzerinde hesap yapıldığında işe alınacak kişinin maaşının 13 bin liraya geldiği belirlendi. Şartları okuyanlar ise hemen ilan sahibine tepki gösterdi.
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