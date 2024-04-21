IBAN ile ödemede denetim dönemi: Bakanlık, tüm hesapların transferlerini inceleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, işletmeler ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri denetleyeceği belirtildi.

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IBAN ile ödemede denetim dönemi: Bakanlık, tüm hesapların transferlerini inceleyecek

Son yıllarda alışverişlerde "IBAN ile ödeme" yönteminin yaygınlaşması, uzmanları hem satıcıları hem de alıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Aktarılan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelere ve akrabalar da dahil tüm yakın hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleme kararı aldı.

TGRT Haber'in aktardığına göre, Spectrum Denetim, Danışmanlık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, işletmeler ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri denetleyeceğini açıkladı.

İnci, "Bakanlık, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da gözlem altına alacak" dedi.

'TÜKETİCİLER İÇİN POTANSİYEL HUKUKİ RİSKLER'

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Küçük, "IBAN üzerinden yapılan ödemelerin artması, tüketiciler için büyük riskler taşıyor. Ödeme yapılan hesap numarasının gerçek sahibinin belirsiz olması, vatandaşlar için hukuki açıdan mağduriyet doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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