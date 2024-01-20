Genelge yayımlandı: Sürücüler dikkat, trafik sigortasında yeni dönem!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında genelge yayımladı.

SEDDK'den yapılan yazılı açıklamada, genelgeye göre zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.

POLİÇE HALLERİNİ DÜZENLEMEK AMACIYLA YAYIMLANDI

Genelge, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin 15'inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında poliçe düzenlemekten kaçınma hallerini düzenlemek amacıyla yayımlandı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aylık düzenlenen poliçe sayısının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 veya daha fazla azalması, düzenlenen poliçe sayısı itibarıyla aylık pazar payı oranının aynı döneme ilişkin kara araçları (kasko) branşı pazar payı oranının yüzde otuz veya daha fazla altında olması, belirtilen tarife basamaklarında aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayısına göre belirlenen oranların altında kalması, tüzel kullanım tipindeki motorlu araçlarda aylık ve haftalık düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının ve aynı dönemde özel kullanım tipinde düzenlenen trafik sigortası poliçe sayılarının sırasıyla yüzde yedisinin ve yüzde dördünün altında kalması gibi durunlar poliçe düzenlemekten kaçınma olarak değerlendirilecek."

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Böylece, yürürlüğe giren genelgeyle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin genelgeyi de yürürlükten kaldırıldı.

TRAFİK SİGORTASI

Trafik sigortası, motorlu taşıtların karayolunda seyir halinde iken üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alan zorunlu bir sigorta türüdür.

TRAFİK SİGORTASININ KAPSAMI NEDİR?

Trafik sigortası, aşağıdaki zararları karşılar:

- Üçüncü şahısların ölümü, yaralanması veya sakatlanması durumunda uğrayacakları maddi ve manevi tazminat talepleri,

- Üçüncü şahısların aracında, eşyasında veya taşınmasında meydana gelen maddi zararlar.

Trafik sigortasının primleri nasıl belirlenir?

Trafik sigortasının primleri, sigortalının aracının cinsi, modeli, yaşı, motor gücü, plaka numarası, sigortalının ikametgah adresi, sürücüsünün yaş ve meslek bilgileri gibi faktörlere göre belirlenir.

Trafik sigortası yaptırmak zorunlu mudur?

Trafik sigortası, Türkiye'de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında zorunlu bir sigorta türüdür. Motorlu taşıt sahibi olan kişilerin, araçlarını trafiğe çıkarabilmek için öncelikle trafik sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Trafik sigortası yaptırmayan kişilere, idari para cezası uygulanmaktadır.

Trafik sigortası nasıl yapılır?

Trafik sigortası, sigorta şirketlerinden veya sigorta acentelerinden yaptırılabilir. Sigorta yaptırmak için sigorta şirketine veya acentesine aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

- Sigortalının adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası

Sigortalının adres bilgileri,

- Sigortalının aracının cinsi, modeli, yaşı, motor gücü, plaka numarası,

- Sigortanın başlangıç ve bitiş tarihleri.

Sigorta şirketi veya acentesi, bu bilgileri alarak trafik sigortası poliçesi düzenler. Sigorta poliçesi, sigortalıya teslim edilir.

Trafik sigortası nasıl iptal edilir?

Trafik sigortası, sigorta süresi dolmadan önce iptal edilebilir. Sigorta iptal etmek için sigorta şirketine veya acentesine aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

* Sigorta poliçesinin numarası,

* Sigortanın iptal edilmek istenen tarihi.

Sigorta şirketi veya acentesi, bu bilgileri alarak trafik sigortasının iptalini gerçekleştirir. Sigorta şirketinin veya acentesinin talebi üzerine sigorta poliçesinin iade edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem