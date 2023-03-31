Fuarİzmir'de MAST Fuarı hafta sonu da ziyaretçilerini ağırlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık ortaklığı ile düzenlenen MAST- Marine Saloon Trade, Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün büyük yerli üreticilerini ve denizcilik alanındaki ekipmanla aksesuar firmalarını bir arada görmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor. 2 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek fuar, deniz kenti İzmir’de, her yaştan deniz tutkunlarının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Fuarı ziyaret edenler, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erkan Güldoğan:

“İlk fuar olmasına karşın gerçekten çok etkilendim. Bu kadar teknenin olmasını beklemiyordum. Böyle bir fuarı kazandırdıkları için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizin kıyısında olan bir kentte böyle bir fuar olması sevindirici. Kullanıcıya birçok seçeneği aynı anda sunan bu fuara herkesi davet ediyorum”

İzzet – Fatma Bayraktar:

“Ailece fuarı gezmeye geldik. Tekneleri görmek istedik ve geniş kapsamlı bir fuar olduğu için hoşumuza gitti. Tekneleri ayrıntılarıyla inceleme, gezme fırsatı bulduk. İzmir, deniz kenarı olan bir şehir olduğu için biz de doğal olarak denizle alakalı oluyoruz. Bu kadar yakın mesafede deniz olunca illa ki bir yerinden insana işliyor ve denizi çok seviyoruz. Küçük bir teknemiz var, nasıl geliştirebiliriz onun araştırmasını yapıyoruz. Fuarı gayet güzel bulduk, büyük ve güzel bir fuar. Tekneleri de gördük zevkimize ve bütçemize göre olanlar da var”

Gürsel Hancı:

“Deniz tutkunu ve 17 yaşından bu yana teknesi olan biriyim. Tekneleri, denizi, su altını çok severim. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tip fuarları ziyaret etmek için İstanbul’a gitmeye gerek kalmayacak artık. Çok güzel bir girişim, tebrik ediyorum ve devamını diliyorum. Bir süre önce büyük tekneden vazgeçtim, daha küçük bir tekne ile balık merakımı gidermek için bir tekne bakabilirim. Yeni teknolojileri görme onları inceleme fırsatı da buldum”

Ayhan Bodur:

“İzmir’de yıllardır yapılmayan bir fuardı. Her tarafı deniz olmasına, limanı, balıkçı barınakları olmasına karşın. Bu fuar İzmir’e renk ve güzellik kattı. İstediğim tekne modellerini de fuarda budum. Gezi ve balıkçı teknesi gibi bir tekne bakıyorum, birçok çeşit buldum. Önceden incelediğim markaların modellerini burada görme şansım oldu”

Senem - Levent İşman:

“İzmirliyiz ve denizle ilgiliyiz. Üç, dört yıl önce teknemizi satmıştık. Hem yeni bir şey bulabilir miyiz hem de nasıl bir fuar merak edip geldik. Aradığımız, bize hitap eden tekneleri görme şansına sahip olduk. Fuar tahmin ettiğimizden daha büyük, çok sayıda katılımcı ve çok sayıda tekne var. İzmir’de bu yönde bir talep var ve bu fuarın faydalı olacağını düşünüyoruz”

Erhan Üçbaylar:

“Karşıyaka’da yaşıyorum yazları da Foça’dayız. Deniz tutkunuyum. İki teknem var, onları belki tek tekneye çevirmek için yeni tekne bakmak amacıyla fuara geldim. Gezip incelediğimde yerli üretimlerin bu noktaya geldiğini görmek çok iyi. İzmir’de yapılan tekneleri de görme fırsatı buldum. Türkiye ve bizim için çok iyi gelişmeler. Birkaç tekne gördüm bana hitap eden. İçinde yaşanabilecek ve balık tutabileceğim bir tekne arıyordum. Değerlendirme yapıp almayı planlıyorum”

Doruk Cider:

“İzmir’de kesinlikle olması gereken bir fuardı. İzmir deniz ticaretine de öncülük yapan bir şehir. Biz de bot bakmaya geldik. İzmir ve çevresinde yaşayanlar için her büyüklükte tekne var. Umarız gelecekte daha da büyüyerek devam eder”

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ile İzmir Tekne ve Yat İmalatçıları Dayanışma Derneği’nin (TEKİMDER) de destekçileri arasında yer aldığı fuarda; motoryat, yelkenli, şişme bot ve tekneler, sürat teknesi, dıştan takma motor, ana makine, tekne elektroniği gibi tekne ekipman ve aksesuarları, su sporları ekipmanları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri gibi ürünler sergileniyor. Boyları 3 metreden 17 metreye kadar değişen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri ve son teknoloji botlar, ekipman ve aksesuarlar MAST Fuarı’nda yerlerini aldı. Ziyaretçinin dünyanın en büyük tekne markaları ile birlikte yerli üreticinin son tasarım teknelerini ve sezon öncesi tekne için her ürünü bulabilecekleri fuarda 250’ye yakın tekne modeli karaya çıkarak ziyaretçilerle buluşuyor. 2023 yılında karada düzenlenen tek fuar olan MAST, katılımcının ve ziyaretçinin rotasını İzmir’ e çeviriyor. MAST Fuarı 2 Nisan 2023 saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem