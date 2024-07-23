Fiş Almayanlar Dikkat... Cezalar Artırılıyor: Sakız Alıp 5 Bin Lira Ödeyebilirsiniz!

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen vergi paketindeki artırımlı ceza maddeleri nedeniyle hem işletmeler hem de tüketiciler ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Vergi kayıp ve kaçağını caydırıcı cezalarla önlemeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi cezalarında 43 katı aşan tutarlarda artışlar yapılmasını hedefliyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Cezaların orantısız biçimde belirlendiğini ifade eden Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, cezaların uygulanması halinde alışveriş sonrasında fiş vermeyen işletmelerin ilk ihlalde 10 bin TL, daha sonraki ihlallerinde ise 65 bin liraya kadar para cezası ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Öte yandan alışverişlerden sonra fişini almayan tüketicilere, alışverişin tutarına bakılmaksızın 5 bin lira ceza kesilebilecek. Mevcut yasalarda bu ceza halen 680 TL olarak uygulanıyor.

SAKIZ ALAN ÇOCUĞA 5 BİN LİRA CEZA

Ceza maddelerinin orantısız ve aşırı yüksek olduğunu savunan Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, ceza ile fiş tutarı arasındaki orantısızlığa şu örneği verdi:

“Çocuğunuzu ekmek alması için bakkala gönderdiniz. Çocuk ekmeği alıp bakkaldan çıkarken görevliler fişini sordu. Çocuk da fişi almadığını söyledi. Uygulanacak ceza tam 5 bin lira. Yani ekmeğe diyen çocuğunuz eve 5 bin liralık ceza makbuzuyla dönebilir.”