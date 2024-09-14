Faiz Oranları Değişecek! İşte 1 Milyon TL'nin Faiz Getirisi

Türkiye’de vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan mevduat faizinde, bankalar faiz oranlarını güncellemeye başladı. 2024 Nisan’ında zirveye ulaşan mevduat faizleri daha sonradan düşüşe geçmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) hamleleriyle mevduat faizlerinin yükselip yükselmeyeceği merak konusu olurken, vatandaşlar sık sık 1 milyon TL’nin aylık faizinin ne kadar kazandırdığının aramasını yapıyordu.

Konuyu Milliyet’e değerlendiren bir uzman, bankaların orunlu ayırması gereken mevduat karşılıklarının ve mevduat aylık artış hedeflerinin yükselmesi ile birlikte faizlerde ciddi anlamda bir yükseliş söz konusu olacağını ifade ederek, eylül ayını işaret etti ve yatırımcılara bankaların faiz oranlarını takip etmesini tavsiye etti

Ekonomistler Merkez Bankası’ndan daha fazla bir faiz artırımı beklemezken, kasımdan itibaren ise gaiz indirimi sürecine girilebileceği de belirtildi. Uzman isim yaptığı değerlendirmede, mevduatta en yüksek faiz döneminin eylülde yaşanacağını öngördü.

1 MİLYON TL’NİN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR

Vatandaşların en çok merak ettiği şeylerden birisi de bankadaki paralarının getirisinin ne olacağıydı. Buna göre, 1 milyon TL’nin net getirisinin 42 bin 54 TL ile 42 bin 863 TL arasında değişebildiğine dikkat çekildi. Bankalarda anlık olarak faiz oranlarının yüzde 52-53 seyrettiği bildirilirken, bankadan bankaya da değişiklik gösterebiliyor.

Faiz indirimine girilmesinin beklenildiği dönemde, uzmanlar yatırımların kısa vadeli düşünülmesi konusunda yatırımcıları uyardı. Yatırımcılara en yüksek faiz oranları üzerinden değerlendirme yapmaları tavsiye edildi.

Kaynak: Milliyet