ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

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ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

Verilere göre ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), temmuz ayına göre yüzde 8,59 oranında arttı.

Böylece yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 128,05'e yükseldi.

2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 13,18, yıllık enflasyon ise yüzde 122,88 olarak gerçekleşmişti.

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