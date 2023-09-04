ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

Verilere göre ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), temmuz ayına göre yüzde 8,59 oranında arttı.

Böylece yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 128,05'e yükseldi.

2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 13,18, yıllık enflasyon ise yüzde 122,88 olarak gerçekleşmişti.