En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak

İktidar partisi, en düşük emekli maaşını 10 bin TL’nin üzerine çıkarmak için yeni bir hazırlığa başladı. Bulunan formüller, hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, AKP kurmayları en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçti. En düşük 10 bin TL olan emekli maaşının en az 12 bin TL olacak şekilde yeni bir hazırlık yapılıyor.

Yaklaşık 3 milyon emekli 10 bin TL maaş alıyor. AKP’nin ilk formülü en düşük emekli maaşını 10 bin TL’den 12 bin TL’ye çıkarmak. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlar yüzde 24,73’lük zamdan yararlanamıyor. Kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük emekli maaşı alanların emekli maaşlarına yansımadığı gerekçesiyle harekete geçildi.

AKP yönetimi hafta içinde en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL olmasıyla ilgili hazırladığı raporu Erdoğan’a sunacak. Erdoğan’ın da onay vermesi halinde çalışma ivedilikle Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde de Meclis’te kabul edilecek. Parti kurmayları ilgili bakanlıklardan en düşük emekli maaşı ilgili mali rapor da istedi.

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