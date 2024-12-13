En Çok İstanbul ve Ankara! Kışlık Alışverişte Zirve Yaptılar

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektörünün özellikle Kovid-19 salgını sonrası yakaladığı ivmeyi her geçen yıl artırarak devam ettirdiğini vurgulayarak, "Tüketiciler artık evde oturdukları yerden kendilerine sunulan binlerce mağaza ve milyonlarca ürün arasından rahatlıkla ve mevsim ihtiyaçlarına göre seçim yapabiliyor. Özellikle tatil dönemleri, özel gün ve haftalar, indirim kampanyalarının yoğun olduğu dönemlerde e-ticarete olan ilgi artıyor." ifadelerini kullandı.

Mevsimsel olarak ürünlere talebin arttığını anlatan Çevikoğlu, "Kış koşullarının ülkemizin her bölgesinde hissedilmesiyle tüketici talebi doğal olarak özellikle kış koşullarına uygun olan kaban, mont, bot, outdoor, kayak montu gibi ürünlere geliyor." dedi.

ÖNCEKİ YILA GÖRE 2 KAT ARTIŞ

Çevikoğlu, kayak merkezlerinin açıldığı bu dönemde kayak malzemeleri satışında da artış gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuk kış giyim ve spor malzemelerine talep artışı gözleniyor. İlgi gören ürünler arasında kayak montu, termal kıyafetler, kar botu, spor ceketler, eldiven, kayak gözlüğü, kar maskesi yer alıyor ve bunların yanı sıra kayak takımı, tahtası, batonu ve kayak bağlama aparatı gibi ekipmanlara da talep artışı gözlemliyoruz. Elbette özellikle çocuk kış giyim ürünlerinde önemli bir talep artışı ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıla oranla bu tür ürünlerin satışında bir önceki yıla göre iki kata yakın satış artışı gözlemliyoruz. Yaklaşan yılbaşını kayak merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşların sayısının artmasıyla bu ürünlere ilginin daha da yoğun olacağını düşünüyoruz."

Kışlık malzemelerin sepet tutarına ilişkin bilgi veren Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Kışlık malzemelerin sepet tutarını ürün bazlı olarak değerlendirdiğimizde kayak takımı hariç kışlık malzemelerin ortalama sepet büyüklüğü genel ortalama sepet büyüklüğü ile orantılı olarak 2-3 bin lira şeklinde değerlendirilebilir. Kayak malzemeleri görece diğer tatil ekipmanlarına göre daha pahalı olduğundan ürünün kalitesine göre fiyatlar oldukça farklılık gösterebiliyor. Üçlü set olarak atkı, bere, eldiven satın alımında ise ortalama sepet tutarı 300 lira."

COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞEN TERCİH

Çevikoğlu, kasım kampanyalarının etkisiyle birlikte kasımda bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katlık artışla 500 milyar liralık toplam işlem hacminin öngörüldüğünü belirterek, "Kışlık tüm ürün gruplarının bunun içinde yüzde 10 civarında bir payının olduğu tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

Kış aylarında özellikle kış lastiği zorunluluğunun başlaması ve kayak merkezlerine gitmeyi planlayan insanların yoğun kar yağışı olan bölgeleri tercih etmelerinden dolayı yolda kalmamak için kış lastiği, lastik zinciri gibi araçlarını yolda bırakmayacak ekipmanları satın aldığını dile getiren Çevikoğlu, şöyle konuştu:

"Kışlık ürün ve kayak malzemeleri satışında en çok alışveriş yapılan illere bakıldığında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başı çekiyor. Coğrafi bölgelere göre değişen soğuk havaların alışveriş sepetlerine yansıdığını da görüyoruz. İnsanlar yalnızca tatil maksadıyla değil günlük kullanım için de elbette mont, bot, bere, atkı, eldiven alıyor. Bu aylarda kış koşullarının yoğun hissedildiği Kars, Sivas, Erzurum, Ağrı, Niğde gibi illerde bu ürünlere ilginin arttığını görüyoruz."

Kaynak: AA