Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme: Toplu yatacak!

Emeklilerin bayram ikramiyesi ve maaşı aynı anda hesaplarda olacak.

Kurban Bayramı'nın erken tarihe denk gelmesi sebebiyle birçok emekli, ayıklarını bayram öncesinde ödenmesini talep etti. Bu taleplerin dikkate alınması sonucunda, emekli aylıklarını normal ödeme tarihinden daha erken bir tarihte ödenmesine karar verildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, haziran ayında ödenmesi planlanan aylıklar normalde 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçecekti, ancak bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere daha erken bir tarihte ödenecek.

Bayram ikramiyesi ile birlikte emeklilerin aylıklarının 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Ödemeler, emeklilerin bağlı oldukları kuruma göre farklı tarihlerde yapılacak.

İlk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine, ardından Bağ-Kur emeklilerine ve son olarak Emekli Sandığı'na bağlı emeklilere ödeme yapılması planlandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem