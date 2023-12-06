Emeklide 'kök aylık' tedirginliği: 'Seyyanen zam yapılmalı'

Emekliler açlık sınırının yarısı etmeyen maaşlarla yaşama tutunmaya çalışıyor. Emekli dernekleri, “TÜİK var olan enflasyonu yanlış ölçüyor. Enflasyona göre zam sözü rafa kalkmalı. 5 bin 500 TL olan kök aylıklara seyyanen zam yapılmalı” dedi.

Emeklide 'kök aylık' tedirginliği: 'Seyyanen zam yapılmalı'

İktidarda yılbaşında ücretlere yapılacak zam için mesai başlarken milyonlarca emeklide “kök aylık” tedirginliği başladı. Emekli dernekleri, iktidarın zammı kök aylıkların yanı sıra hazine tarafından tamamlanan kısma da yansıtmasını istiyor.

Türkiye’de kök aylık olarak bilinen en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL. Geçen yıldan bu yana Hazine’nin desteğiyle bu rakam 7 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. Eğer yılbaşında yapılacak zam sadece kök aylıklarla sınırlı kalırsa 7 bin 500 TL alan milyonlarca emekli ya hiç zam alamayacak ya da yüzde 10-20 gibi zamlarla açlığa mahkûm olacak.

Emekli maaşlarındaki bu tehlikeyi değerlendiren Prof. Dr. Aziz Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“2023 son 6 aylık enflasyonunun yüzde 38-40 civarında olacağı neredeyse net. Bu durumda hükümetin seçim nedeniyle bunun biraz üzerine çıkacağı söylenebilir. Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının yüzde 50 oranında artacağını varsayalım. Böyle olsa bile artış sistemi nedeniyle bazı emekliler yüzde sıfır, yüzde 10, yüzde 20 veya yüzde 33 gibi çok daha düşük zam alabilir. Bunun nedeni zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa değil kök aylıklara yapılmasıdır. En düşük emekli aylığı 10 bin TL’ye tamamlanırsa (yüzde 33 artış) emeklilerin ezici çoğunluğu yüzde 50 değil yüzde 33 zam almış olur.”

‘AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ’

İktidarın emeklileri eve hapsettiğini söyleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu Kurucusu Gönül Boran ise kök aylıkların yanı sıra hedeflenen enflasyona göre zam söylemlerine de tepki gösterdi. Kök aylıklara en az 10 bin TL seyyanen zam yapılması gerektiğini söyleyen Boran, “Bunun yanı sıra hedeflenen enflasyona göre zam sözü rafa kalkmalıdır. TÜİK zaten var olan enflasyonu yanlış ölçüyor. Sokakta yüzde 200 enflasyonla boğuşurken sizin yüzde 40-50 enflasyon hedeflerinize göre yaşayamayız” diye konuştu.

Federasyonun başkanı Arzu Lastikçi ise bütçe açığını kapatmak için emeklilerin gözden çıkarıldığını söyleyerek “Siz hedefinizi tutturacaksınız diye insanlar açlıktan ölsün mü?” dedi.

Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak?Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak?Ekonomi
Etiketler
Emekli Emekli maaşı Türkiye ekonomisi
Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter
Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz
Cem Küçük, Mehmet Şimşek ile görüştü: Asgari ücret tahminini açıkladı Cem Küçük, Mehmet Şimşek ile görüştü: Asgari ücret tahminini açıkladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim
İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı
Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım
Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor! Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor!
İYİ Parti'ye sunulan harita ortaya çıktı: İşte işbirliği olursa ve olmazsa yaşanacak senaryolar İYİ Parti'ye sunulan harita ortaya çıktı: İşte işbirliği olursa ve olmazsa yaşanacak senaryolar