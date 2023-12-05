Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Çelik, "En düşük emekli aylığı yüzde 50 artsa da geleceği yer 11 bin 250 TL. Bu düzeyde bir emekli aylığı geçinmeye nasıl yetsin? Ancak milyonlarca emekli bunun da altında kalabilir. Hükümet Hazineden ödenecek miktarı düşük tutmak için bazı emeklilerin daha düşük zam almasına yol açacak bir uygulama yapabilir" dedi.