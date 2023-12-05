Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak?
Prof. Dr. Aziz Çelik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası milyonlarca emekliyi bekleyen tehlikeyi işaret etti. 2024'te emekli maaşlarına yapılacak zamma dikkat çeken Çelik, "Milyonlarca emekli, sıfır veya düşük zam alabilir" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.
Böylece memur ve emeklilerin 2024 yılı maaş zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı da şekillenmeye başladı.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ
Dün TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrası; Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 33,65 oldu.
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE OLACAK?
Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66 olurken, toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 15 zam alacak.
Bu hesaplamalarla memur ve memur emeklilerinin alacağı zam şimdiden yüzde 42,65 oldu. Bu oranı Aralık ayı da eklenmesiyle yüzde 45-50 bandından bir zam olacağı tahmin ediliyor.
"EMEKLİ, SIFIR VEYA DÜŞÜK ZAM ALABİLİR"
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından "Emekli aylıklarını bekleyen tehlike" başlıklı bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aziz Çelik, "Milyonlarca emekli, sıfır veya düşük zam alabilir" dedi.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEHLİKE VAR"
Çelik, "5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte emekli aylıkların ne kadar olacağı tahminleri başladı. Ancak emekli aylıklarını bekleyen çok önemli bir tehlike var" diyerek, madde madde şu ifadelere yer verdi:
- "2023 son 6 aylık enflasyonunun yüzde 38-40 civarında olacağı neredeyse net. Bu durumda hükümetin seçim nedeniyle bunun biraz üzerine çıkacağı söylenebilir. Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının yüzde 50 oranında artacağını varsayalım. Böyle olsa bile artış sistemi nedeniyle bazı emekliler yüzde sıfır, yüzde 10, yüzde 20 veya yüzde 33 gibi çok daha düşük zam alabilir,
- Bunun nedeni zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa (7 bin 500 TL) değil kök aylıklara yapılmasıdır. Bilindiği gibi düşük kök aylıklar Hazine katkısıyla halen 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Eğer en düşük aylıktaki tamamlama oranı ortalama zam oranında olmazsa düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli düşük zamla yüz yüze kalacak,
- Tamamlama işlemi 7 bin 500 TL'de kalırsa emeklilerin önemli bir bölümü sıfır veya yüzde 10-20 gibi zamlar alabilir. En düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye tamamlanırsa (yüzde 33 artış) emeklilerin ezici çoğunluğu yüzde 50 değil yüzde 33 zam almış olur."
"BİR KEZ DAHA UYARIYORUM"
"Temmuz 2023'te yaşanan haksızlık gündeme gelebilir" diyen Çelik, "emmuz 2023'te uyarmıştım. Bir kez daha uyarayım. Milyonlarca emekli sıfır veya düşük azam alabilir" ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Çelik, "En düşük emekli aylığı yüzde 50 artsa da geleceği yer 11 bin 250 TL. Bu düzeyde bir emekli aylığı geçinmeye nasıl yetsin? Ancak milyonlarca emekli bunun da altında kalabilir. Hükümet Hazineden ödenecek miktarı düşük tutmak için bazı emeklilerin daha düşük zam almasına yol açacak bir uygulama yapabilir" dedi.
Öte yandan Çelik, emekli maaş zammına ilişkin ayrıntıları ve tahmini hesaplamaları içeren bir tablo da paylaştı. Çelik'in paylaştığı tabloya yukarıdaki görselde yer verilmiştir.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılacak zam öncesi hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar.
Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.