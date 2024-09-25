Elektrikte Zam Hazırlığı: Yeni Tarife Nasıl Olacak?

Enerjide tüketime göre tarife düzenlemesinin tüm kesimleri etkileyecek yeni bir zam hazırlığı olduğu belirtildi. Buna göre, temmuzda yapılan yüzde 38’lik zammın ardından vatandaşı, ekimde yeni bir elektrik zammı bekliyor.

KAMUOYUNU HAZIRLIYORLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025’te çok tüketenin daha fazla maliyete katlanacağı bir modele geçileceğini açıklamıştı. Bakan’ın açıklamasına göre çok sayıda elektrikli cihazı bulunan ve belli bir limitin üzerine ulaşmış tüketiciler, üst gelir grubu olarak değerlendirilecek.

DW Türkçe’ye konuşan Elektrik Mühendisleri Odası ve TEDAŞ eski yöneticisi Olgun Sakarya, “Bu açıklamayı ekim ayında tarifeye gelecek olan zamların bir hazırlığı olarak görüyorum” dedi.

Sakarya, yapılacak zammın sadece yüksek gelir grubunu değil daha az oranda da olsa düşük kademedeki mesken grubunu da etkileyeceğini söyledi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’ndan Oğuz Türkyılmaz da Bakan’ın açıklamasının, zammı kamuoyunun gündemine almak amacı taşıdığını ifade etti ve “Üst gelir grubunu tüketime göre nasıl ölçecekler? Kim beyaz eşyadan vazgeçecek ki? Daha çok tüketiyorsun diye bunun bedelini vatandaşın üstüne yüklemenin bir anlamı yok” diye konuştu.

FATURALARIN YÜZDE 60’INI DEVLET KARŞILAMIYOR

Bakan Alparslan Bayraktar, vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 60’ını devletin karşıladığını öne sürmüştü. Ancak yüzde 60 olarak ifade edilen sübvansiyon elektrik faturasının tamamını değil, faturada yer alan kalemlerden biri olan enerji bedelini kapsıyor. Örneğin günlük tüketimi 8 kilovat saatin altında olan mesken abonelerinin elektrik faturalarında enerji bedelinin payı yüzde 23.84 ve sübvansiyon sadece bu kalem için uygulanıyor.

Kaynak: DW Türkçe