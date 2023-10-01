Elektrikte bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi

Elektrik zammı fabrikaların üretim maliyetini artırdı. Başta şeker, un, ekmek, makarna, yağ olmak üzere beyaz eşyadan ayakkabıya, tekstilden temizlik malzemelerine kadar binlerce ürüne zam bekleniyor.

Son Güncelleme:
Elektrikte bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi

Elektrikte 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre, konut aboneleri için zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Ticarethane ve sanayi sektörünün kullandığı elektriğe 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı. Sanayi elektriğine yapılan zam vatandaşa da zam olarak yansıyacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, demir çelik elektriği yoğun kullandığı için otomotiv, çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, fırın pahalanacak. İnşaat demiri, çimento, seramik, cam ve cam ürünleri, kapı, pencere ve boya başta olmak üzere inşaat malzemesi fiyatları artacak, konut zamlanacak.

Sanayi dışında ticarethane elektriği de zamlandığı için gıdadan giyime, beyaz eşyadan inşaat malzemelerine kadar bütün ürünlerin perakende satış fiyatları da artacak.

Etiketler
Elektrik Zam
Son Güncelleme:
25 yıllık aşçı açıkladı! Sünger gibi kek pişirmenin püf noktası! Hamura ekleyin... 25 yıllık aşçı açıkladı! Sünger gibi kek pişirmenin püf noktası! Hamura ekleyin...
Sigaraya zam: 'Alkol zammının da eli kulağında' Sigaraya zam: 'Alkol zammının da eli kulağında'
Enerjide arka arkaya zamlar: Elektrikten sonra doğalgazda da yüzde 20 artış Elektrikten sonra doğalgazda da yüzde 20 artış
Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor... Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor...
ÇOK OKUNANLAR
Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat!
Enerjide arka arkaya zamlar: Elektrikten sonra doğalgazda da yüzde 20 artış Elektrikten sonra doğalgazda da yüzde 20 artış
Elektrikte bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi Elektrikte bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi
YSK kararı Resmi Gazete'de: Yerel seçim 31 Mart'ta yapılacak Yerel seçim 31 Mart'ta yapılacak
Yapımcı Faruk Turgut: Hande Erçel'i günah keçisi ilan ediyorlar Yapımcı Faruk Turgut: Hande Erçel'i günah keçisi ilan ediyorlar