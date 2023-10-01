Elektrikte bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi

Elektrikte 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre, konut aboneleri için zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Ticarethane ve sanayi sektörünün kullandığı elektriğe 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı. Sanayi elektriğine yapılan zam vatandaşa da zam olarak yansıyacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, demir çelik elektriği yoğun kullandığı için otomotiv, çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, fırın pahalanacak. İnşaat demiri, çimento, seramik, cam ve cam ürünleri, kapı, pencere ve boya başta olmak üzere inşaat malzemesi fiyatları artacak, konut zamlanacak.

Sanayi dışında ticarethane elektriği de zamlandığı için gıdadan giyime, beyaz eşyadan inşaat malzemelerine kadar bütün ürünlerin perakende satış fiyatları da artacak.