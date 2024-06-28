Ekonomik kriz piyasaları altüst etti, 2 bin 759 şirket battı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, mayıs ayında kapanan şirket sayısı yüzde 49,2 yükselişle 2 bin 759 oldu. Son bir yılda ise kapanan şirket sayısı yüzde 37,5 arttı.

EN ÇOK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ BATTI

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 1075'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 391'inin imalat, 282'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 57,3

Aynı dönemde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 68,9, kooperatif sayısı yüzde 56,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 355 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'ini limitet şirket, yüzde 10,4'ünü anonim şirket, yüzde 2,7'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8'i İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem