'Türkiye'ye Rekor Yatırım Yapacağız'

Türkiye ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu hükümet yetkilileriyle bir araya gelen EBRD Bankacılıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Matteo Patrone, ekonomik programdan, para ve maliye politikalarının birlikte uygulanmasından ve iş dünyasının bu politikalara verdiği destekten "çok etkilendiğini" söyledi.

"TCMB'NİN HEDEFİ, EBRD'NİN HEDEFİYLE UYUMLU"

Merkez Bankası'nın, enflasyonu düşürmek için geçen yılın haziran ayından bu yana ana faiz oranını %8,5'ten %50'ye yükseltti. Ekonomistler ve hükümet, enflasyonun bu yıl sonuna kadar %71,6'dan yaklaşık %40'a düşeceğini öngörüyor.

Reuters'e konuşan Patrone, TCMB'nin enflasyonu yılsonuna kadar yüzde 71,6'dan yaklaşık yüzde 40'a düşürme hedefinin, EBRD'nin tahminleriyle uyuştuğunu kaydederek, "Ve bu yüzden yatırımcılar bunun bir sonucu olarak geri geliyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU EKONOMİ PROGRAMINDAN BAŞKA ALTERNATİFİ YOK"

Patrone, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut ekonomik politikalar konusunda fikrini değiştirmesi ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine, başka alternatifinin olmadığını söyledi. Patrone, "Görüşmelerimizden, bunun (ekonomi planının) tamamlanacağına dair ihtiyatlı bir iyimserlik olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de, çünkü başka bir alternatif yok ve sonuçlarını görmeye başladık" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz yıl EBRD, yeşil yatırımlar ve Şubat 2023'teki yıkıcı deprem harcamaları ile Türkiye'ye rekor seviyede 2,5 milyar Euro (2,71 milyar $) yatırım yaptı. Patrone, bankanın bu yıl şu ana kadar yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yaparak 2024'te bu rakama ulaşmayı beklediğini söyledi. Patrone, yatırımların bir kısmının belediyelere altyapı desteği ile deprem bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen yatırımlar olacağını aktardı.

"YATIRIMCILARIN İŞTAHI ARTIYOR"

"Yatırımcıların Türkiye iştahı geri geliyor" diyen Patrone, yaptıkları çalışmalara göre, 12-18 ay öncesine göre Türkiye'ye çok daha fazla yabancı ilgisi olduğunu ekledi. "Bu yatırımlar muhtemelen ileride gerçekleşecektir. 2025'te ne olacağını görelim, ancak 2025'in sonuna doğru bunun ivme kazanacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.