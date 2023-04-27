Dur durak bilmiyor: KKM'de rekor üstüne rekor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerini yayımladı.

Buna göre, 0 Nisan haftası itibariyle KKM hacmi 1 trilyon 979 milyar 792 milyon lira, 102 milyar 297 milyon dolara yükseldi. Böylece KKM devreye alındığından bu yana ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşarak rekor kırdı.

KKM DÜZENLEMELERİ SÜRDÜ

KKM'de nisan ayının başında Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesaplarının vadesini belirleyen madde de değiştirildi.

"KADEMELİ SONLANDIRMA"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise, "TL tasarrufları artırma perspektifimiz var. Kur korumalı mevduat kademeli bir şekilde sona erecek, bir anda değil" diyerek kademeli bir sonlandırma planlandığını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem