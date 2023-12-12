Dolar/TL, kritik eşiğe sabitlendi!
Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL kuru rekor seviyeye sabitlendi.
Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle TL'nin değer kaybı sürerken, dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi.
Bu gelişmelerle dolar kuru yeni güne rekor seviyle başlayarak 29,02 TL'den işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,99 TL'den tamamlamıştı.
GÖZLER FED'DE
Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler güçlenirken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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