Dolarda Tansiyon Yine Fırladı! Dövizde Yükseliş Sürüyor

Döviz kurundaki yükseliş yeni haftada da devam ediyor. Dolar/TL, önceki kapanışına göre daha da yükselerek güne 40,2260 liradan başladı.

Son Güncelleme:
Dolarda Tansiyon Yine Fırladı! Dövizde Yükseliş Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Piyasalardaki dalgalı seyir uzun zamandır devam ederken, son dönemde Türk Lirası'nın daha da değer kaybetmesi döviz kurunun fahiş yükselişine sebep oldu. Haftanın ilk iş günü dolarda yükseliş görülürken, euro ise bu defa düşüş ivmesiyle açılış yaptı.

Dolarda Tansiyon Yine Fırladı! Dövizde Yükseliş Sürüyor - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada 40,2240 liradan alınan dolar, 40,2260 liradan satılıyor. 46,9330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,9350 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,1680, avronun satış fiyatı ise 47,0440 lira olmuştu.

Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş: Gözler ABD'den Gelecek O VerilerdeAltın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş: Gözler ABD'den Gelecek O VerilerdeEkonomi
Bitcoin Haftaya Rekorla Başladı! 121 Bin Doları GeçtiBitcoin Haftaya Rekorla Başladı! 121 Bin Doları GeçtiEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Bitcoin Haftaya Rekorla Başladı! 121 Bin Doları Geçti Bitcoin Haftaya Rekorla Başladı
Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş: Gözler ABD'den Gelecek O Verilerde Altın Fiyatlarında Sert Yükseliş
Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu
Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında
ÇOK OKUNANLAR
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
Meteoroloji İl İl Uyardı: Sıcaktan Kavrulacağız! Bazı Şehirlerde Sağanak Sürprizi... Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde, Bazı Şehirlere Sağanak Sürprizi
Malatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Öldürdü Malatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Elon Musk'tan Trump'a 'Epstein' Çağrısı: Dosyaları Yayımla Elon Musk'tan Trump'a 'Epstein' Çağrısı: Dosyaları Yayımla