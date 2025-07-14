Dolarda Tansiyon Yine Fırladı! Dövizde Yükseliş Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Piyasalardaki dalgalı seyir uzun zamandır devam ederken, son dönemde Türk Lirası'nın daha da değer kaybetmesi döviz kurunun fahiş yükselişine sebep oldu. Haftanın ilk iş günü dolarda yükseliş görülürken, euro ise bu defa düşüş ivmesiyle açılış yaptı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada 40,2240 liradan alınan dolar, 40,2260 liradan satılıyor. 46,9330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,9350 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,1680, avronun satış fiyatı ise 47,0440 lira olmuştu.

Kaynak: AA