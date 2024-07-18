Dolarda Günün İlk Rakamları

Dolar, bugüne 33 lira seviyesinin üzerine başladı. İşte dolar ve euroda günün ilk rakamları...

Dolarda Günün İlk Rakamları

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 18 Temmuz 2024 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:05 itibarıyla 33,0916 (alış) 33,0983'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,3342 TL seviyelerinde seyrediyor.

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