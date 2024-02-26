Dolar ve euro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0950 liradan, euro 33,6520 liradan haftaya başladı.
TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar/TL'nin 31 lira üzerindeki seyri devam ediyor.
Serbest piyasada 31,0930 liradan alınan dolar, 31,0950 liradan satılıyor. 33,6500 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 33,6520 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 31,0920 lira, euro'nun satış fiyatı ise 33,7050 lira olmuştu.
Bu hafta gözler Türkiye'nin büyüme rakamları ile ABD'nin kişisel harcamalar verisinde olacak.