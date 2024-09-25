Dolar Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dolar geçtiğimiz hafta yükseldiği 34 TL'nin üstündeki kalıcılığını sürdürüyor. Peki, 25 Eylül Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Dolar Güne Nasıl Başladı?

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi​ kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru​ kayıplarını geri aldıktan sonra yeniden yatay seyre geçti.

Dolar kuru geçtiğimiz hafta yükseldiği 34 TL'nin üstündeki kalıcılığıını sürdürüyor. Piyasalar ekonomi yönetiminin ABD'deki temaslarını izlemeye devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Güncel dolar kuru​ belli oldu. Son verilere göre dolar alış 34,13 TL, satış 34,14 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,21 TL ve satış 38,24 TL'den fiyatlanmış durumda.

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