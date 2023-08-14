Dolar atağa kalktı, ruble eridi: 17 ay sonra ilk!

İthalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişi rubleyi vurdu. Böylece dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı.

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Dolar atağa kalktı, ruble eridi: 17 ay sonra ilk!

Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,81 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 100 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı.

DÖVİZ TALEBİ ARTTI

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

DÖVİZ ALIMINI DURDURMA KARARI ALMIŞTI

Öte yandan Rusya Merkez Bankası, 9 Ağustos’ta "mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için" yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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