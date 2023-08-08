Dolar 27'yi geçti, euro 30'a dayandı!

Serbest piyasada 27,0100 liradan alınan dolar 27,0120 liradan satılıyor. 29,7140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7220 lira olmuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın bin 679 lira, çeyrek altın 2 bin 720 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 847 liradan el değiştiriyor.

BORSADA GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.470 puandan başladı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 85.20 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.20 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN'DE SON DURUM NE?

Bitcoin bugün 29.228 dolar seviyesinde.