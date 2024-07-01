DİSK-AR açıkladı, asgari ücret krize dönüştü!

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, yurttaşın alım gücü de iyice düştü.

Artan fiyatlar cep yakarken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan Asgari Ücret ve Vergi Raporu'nda, "2021 yılı son çeyreğinde başlayan döviz krizi ve takiben hızla artan fiyatlar emeğiyle geçinenlerin alım güçlerinde ciddi kayıplara yol açtı" ifadelerine yer verildi.

"UZUNCA BİR SÜRE KALACAK"

Hükümetin enflasyon düşecek söylemlerine karşılık raporda "Bu durum hükümetin bütün iddialarına rağmen uzunca bir süre böyle kalmaya devam edecek" denildi.

"İŞÇİLER PAHALILIK ALTINDA EZİLİYOR"

İktidarın asgari ücrete 2024 yılında ikinci kez zam yapılmasına karşı çıktığı belirtilen raporda "Hükümetin izlediği ekonomi politikası, asgari ücreti artırmak yerine, çalışanları enflasyona ezdirmeye yol açıyor. Türkiye’de asgari ücret kapsamı genişlerken asgari ücret zamlar karşısında iyice yetersiz kalıyor. İşçiler pahalılık altında eziliyor" açıklamalarına yer verildi.

"FATURASINI ÜCRETLERE ÇIKARMAKTADIR"

Raporun, "Asgari ücret neden artmalı?" başlıklı bölümünde "Hükümetin izlemiş olduğu “sıkı” para ve maliye politikasının bir sonucu olarak emek gelirleri bastırılıyor ve alım gücü düşük tutulmaya çalışılıyor. AKP hükümeti enflasyonda mücadelenin yolu olarak ücret ve diğer emek gelirlerini bastırmayı görüyor. Sıkı para politikası ve sıkı maliye politikası olarak bilinen bu politikanın anlamı enflasyonun faturasını ücretlere çıkarmaktır" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem