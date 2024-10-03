Dev Holding Bünyesine Yeni Bir Şirket Kattı

Kiler Holding, Generali Sigorta A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu’na izin başvuru yaptı. 24 Eylül 2024 tarihinde devir işlemine izin verilmesi yönünde talepte bulunuldu.

Rekabet Kurumu ise 03 Ekim 2024 tarihinde 24-40/954-412 sayılı kararı ile devir işlemine izin verilmesi yönünde karar verdi.

KAP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Kamu Aydınlatma Platformunda yer alan genel açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Generali Sigorta A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu İzni Generali Sigorta A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu'na 24.09.2024 tarihinde devir işlemine izin verilmesi yönünde başvurulmuştu. Rekabet Kurumu'nun 03.10.2024 tarih ve 24-40/954-412 sayılı kararı ile devir işlemine izin verilmesine karar verilmiştir.

Daha önce de duyurulduğu üzere, devralma süreci, Rekabet Kurumu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) gerekli izinleri vermesi durumunda tamamlanabilecektir. Bu bakımdan, mevcut durumda, Rekabet Kurumu izni alınmış olup, SEDDK izni beklenmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi