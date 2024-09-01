Çiftçi 'Artık Üretemeyeceğiz' Dedi: Seneye Sofrada Fasulye Olmayacak

Tarımdaki fahiş enflasyona rağmen iktidarın çiftçiye olan desteğinin zayıflamasıyla tarlada kriz büyüyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde başlayan hasat sırasında kuru fasulye üreticilerini ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Gürer, çiftçinin geçen yılın altında bir fiyatla ürününü satmak zorunda kaldığını ifade etti.

TARLA VE MARKET ARASINDA UÇURUM VAR

Niğde'nin fasulye üretiminde Türkiye'de ilk üç il arasında yer aldığını ifade eden Gürer, geçtiğimiz yıl iklim değişikliğinin olumsuz etkisiyle Niğde'de ürün kaybı yaşandığını, ancak bu yıl rekoltede artış beklendiğini belirtti. Merkez köylerde bu yıl 123 bin 650 dekar alanda yaklaşık 42 bin ton ürün alınacağının tahmin edildiğini anlatan Gürer, geçen yıl dekar başına 225 kilogram civarında fasulye hasadı yapılırken, bu yıl dekar başına 300 ile 350 kilogram arasında ürün alınmasının beklendiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Gürer, ürün artışına rağmen tarlada hasat yapan kuru fasulye üreticilerinin, bu yıl geçen yılki fiyata dahi fasulye satamadıklarını ve zarar ettiklerini dile getirdi. Kuru fasulyenin tarla, market ve ithal fiyatları arasında büyük bir farkı olduğuna işaret eden Gürer, tarlada fasulyenin fiyatı geçen yılın altına düşerken market raflarında fiyatın iki-üç kat arttığını vurguladı. Gürer, türküde de söylendiği gibi, "Aman bu fasulye kaynamaz oldu, çocuklar açlıktan oynamaz oldu" durumunun yaşandığını ifade etti.

'FASULYE ÜRETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Gürer'e yaşadıkları sorunu anlatan fasulye üreticisi çiftçi İsmail Çetinkaya, geçen yıl tarlada tüccara kilosu 45 TL'den verdikleri kuru fasulye fiyatının bu yıl 35 TL'ye düştüğünü belirterek, “Bütün maliyetler artarken, çiftçinin ürünü geri geri gidiyor. Bu durumu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyması lazım. Çiftçinin hali perişan” dedi.

Aynı köyden fasulye üreticisi İrfan Uğus da “Bu sene fasulye fiyatı çok düşük gidiyor, geçen seneki fiyattan daha düşük. Masraflar yüzde yüz katladı; işçisi olsun, mazotu olsun, gübresi olsun, hiç para bırakmıyor. Zarar ediyoruz. Şu anda alım fiyatı 36-38 lira. Tarım Kredi Kooperatifi'nin açıkladığı fiyat bu. Serbest piyasada 38-40 lira arasında satılıyor. Kuru fasulye üreticileri de mutsuz, herkes zararda. Gelecek yıl fasulye üretmemiz mümkün değil. Halk bu fiyatın beş katına fasulyeyi alıp tüketecek, çünkü kimse ekmeyecek. Gübre, tohum, icar hepsi arttı. Bugün işçinin yevmiyesi 1000 TL” diye konuştu.

Kaynak: ANKA