Menemenin maliyeti uçtu: 70 liraya ulaştı

Geçmişte beslenmenin en ucuz yollarından biri olan menemenin maliyeti 70 liraya kadar çıktı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in hesabına göre beş yılda süt ürünleri 6 - 7 kat artarken, menemenin maliyeti de uçtu.

Sözcü’dem Cem Yıldırım’ın haberine göre, Başevirgen, ülkenin yüzde 65'inin gelirinin asgari ücret olduğunu, gelirin beslenmeye bile yetmediğini söyledi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) verilerine göre sebze ve meyve grubunda ailelerin günlük 61.26 lira harcaması gerektiğine dikkat çeken Başevirgen, şunları söyledi:

“Vatandaşlar, sebze grubunda da ne yiyeceğini şaşırdı. Marketlerde domates 25, biber 35, soğan 25, patates 18, kabak 20, havuç 23, ıspanak 13, patlıcan ise 28 lira. 2023'ün ilk üç ayında yüzde 101 zamlanan soğan, bazı yerlerde 30 TL'yi buldu. ‘Hiçbir şey bulamazsak menemen yeriz' sözü de tarihe karıştı. Bugün menemenin maliyeti en az 70 liraya çıktı."

Kaynak: Gerçek Gündem