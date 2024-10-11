Cari Açıkta Büyük Düşüş: 44,4 Milyar Dolarlık Azalma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticarete ve cari işlemlere yönellik açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada cari işlemler açığının 2024 Ağustos ayı itibarıyla 11,3 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Bolat yaptığı paylaşımda madde madde gerçekleşen verilere yer vererek şu ifadeleri paylaştı:

"Ekonomi programımız ve dış ticaret politikalarımız olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Ağustos ayında son 5 yılın en yüksek cari işlemler fazlası elde edildi: 4,3 milyar dolar. Yıllık bazda son 2,5 yılın en düşük cari işlemler açığı başarıldı: 11,3 milyar Dolar. 2024 yılı Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4,3 milyar dolar fazla ile son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ağustos ayında 12 aylık cari işlemler açığı 11,3 milyar dolar ile 2022 yılı ocak ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Cari işlemler hesabı 2021’den bu yana ilk defa üst üste 3 aydır fazla vermiştir. Cari işlemler hesabı, 2024’ün ilk 8 ayında sadece 9,7 milyar dolar açık vermiştir. Cari işlemler açığı son 15 ayda tam 44,4 milyar dolar azalmıştır."

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINDA 44,4 MİLYAR DOLARLIK AZALIŞ

2023 yılı hizmetler ihracatının TÜİK tarafından 106,0 milyar dolara revize edildiğine dikkati çeken Bolat, "Yıllıklandırılmış bazda Ağustos ayı itibarıyla hizmetler ihracatımız ise 111,1 milyar dolara yükselerek rekorunu yenilemiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş, dengeli bir büyüme yapısını da desteklemektedir. Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor. 2024 yılı Ağustos ayında cari işlemler hesabında 4,3 milyar dolar ile fazla verilmiştir. Böylelikle bir önceki yılın aynı ayına göre cari işlemler hesabından 3,8 milyar dolarlık iyileşme kaydedilmiştir. Cari işlemler açığı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,2 oranında azalışla 9,7 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle tepe noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda tam 44,4 milyar dolar azalarak, 2024 Ağustos ayı itibarıyla 11,3 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2022 yılı Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. 2024 Ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 3,5’lik artış ile 262,0 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüze 8,3’lük azalışla 340,7 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 33,6 oranında azalarak 78,7 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,8 yüzde puan artarak yüzde 76,9’a yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

2023 Mayıs ayında yıllık dış ticaret açığının 122 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat bu oranın 15 ayda tam 43,5 milyar dolar azaldığını belirtti ve şöyle devam etti:

"TÜİK'in yayınlandığı, 'Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'nde (UHTİ) gerçekleştirilen revizyon Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansımasıyla 2023 yılı hizmet ihracatımız 106,0 milyar dolara güncellenmiştir. Böylece 2023 yılı cari işlemler açığı ise 45,0 milyar dolardan 40,5 milyar dolara revize edilmiştir. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda 111,1 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 52,5 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamı ile cari işlemler hesabında görülen iyileşmenin devam etmesi öngörülmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA