Bursa'da okul servisi fiyatlarına ara zam!

12 Eylül 2022'te başlayan ve 16 Haziran 2023'de bitecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul servis araçlarına uygulanan tarifeye bugün itibariyle ara zam yapıldı.

Yapılan yüzde 30 oranında zamdan sonra, yeni fiyatlar şöyle oldu:

- 0-3 kilometre arası olan güzergah, 465 TL'den 600 TL'ye,

- 3-5 kilometre olan güzergah, 520 TL'den 675 TL'ye,

- 5-7 kilometre olan güzergah yüzde 10 oranında yapılan zamla birlikte 650 TL'den 700 TL'ye,

- En uzak mesafe olan servis ücreti ise yüzde 30 oranında yapılan zam sonrası 800 TL'den bin 40 TL'ye yükseldi.

Kaynak: İHA