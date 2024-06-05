Borsa ve kripto para için 'işlem vergisi' iddiaları gündem olmuştu: Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Borsa ve kripto paralara işlem vergisi uygulamasına ilişkin çalışmaların son aşamada olduğu iddia edildi. Kulislerde işlem vergisi veya kazanca dayalı gelir vergisi gibi farklı ihtimaller üzerinde duruluyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi tartışmalarına son noktayı koydu. Şimşek, kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi.

Bloomberg’e konuşan Şimşek, "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" ifadelerini kullandı.