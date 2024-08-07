Borsa Haftanın İkinci Gününde Yükselişte

Piyasalarda dün enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte başlayan hareketlilik devam ederken Borsa İstanbul, haftanın ikinci gününe yüzde 0,80 yükselişle 9.960,50 puandan başladı.

Son Güncelleme:
Borsa Haftanın İkinci Gününde Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,27 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.960,50 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybederek 9.881,23 puandan tamamladı.

Piyasalarda Tansiyon Yüksek: Dolarda Yeni Rekor mu Geliyor?Piyasalarda Tansiyon Yüksek: Dolarda Yeni Rekor mu Geliyor?Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa İstanbul
Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı’nda Bir İlk! Okyanustan Geldi; 2 Metre Boyunda, 600 Kilo Ağırlığında İstanbul Boğazı’nda Bir İlk! Okyanustan Geldi
Sarıgöl’ün Tek Gündemi Üzüm Sarıgöl’ün Tek Gündemi Üzüm
Milyonlar Bekliyordu: Emeklinin Zam Farkı Bugün Hesaplarda Zam Farkı Bugün Hesaplarda
Piyasalarda Tansiyon Yüksek: Dolarda Yeni Rekor mu Geliyor? Dolarda Yeni Rekor mu Geliyor?
Altın Fiyatları Güne Nasıl Başladı? Altın Fiyatları Güne Nasıl Başladı?
Sepet Tartışmasına 'Manipülasyon' Savunması: 'TÜİK Dünyadaki En Şeffaf Kurumlardan Biri' 'TÜİK Dünyadaki En Şeffaf Kurumlardan Biri'
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Meteoroloji'den Çifte Alarm! İkisi Birden Geliyor Meteoroloji'den Çifte Alarm!
Ege Denizi'nde Korkutan Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
Uzman İsimden Adana İçin Korkutan Açıklama: ‘Bir Sene Boyunca…’ Uzman İsimden Adana İçin Korkutan Açıklama
Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki... Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki...