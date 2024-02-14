Borsa güne iyi başladı

BIST 100 endeksi yeni günü 9.014,87 puandan yükselişle açtı.

Borsa güne iyi başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 9.014,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,87 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 9.014,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 azalırken, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,09 ile metal eşya makina oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybıyla 8.994,00 puandan tamamladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi ise 9.217,45 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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