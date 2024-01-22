Benzine zam yolda; Çarşamba günü tabelada fiyatlar değişecek

Motorine 20 Ocak'ta gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor. Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL