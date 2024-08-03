Benzine İndirim Geliyor, Tarih Belli Oldu

Brent petrol fiyatlarındaki üst üste düşüşler akaryakıta indirim olarak yansıyor. Akaryakıt fiyatı 6 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde değişecek. İşte detaylar...

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Benzine İndirim Geliyor, Tarih Belli Oldu

ABD istihdam verileri ve FED’in faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlanmalar petrol piyasalarına yön vermeye devam ediyor.

Petrol fiyatları Hamas’ın siyasi liderinin Tahran’da öldürülmesiyle ise 80 dolara kadar çıktı. Orta Doğu’da beklendiği gibi bir hareketlenmenin olmaması ve talep endişelerinin artması petrol fiyatlarını düşürdü.

BENZİNE İNDİRİM

NTV'nin haberine göre, Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.09 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL
Motorin litre fiyatı: 44.24 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL

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