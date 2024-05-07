Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ile motorin fiyatları takip edilirken akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor

NTV'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren (8 Mayıs) geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43.98 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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