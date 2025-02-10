Belediyelere 'Sokak Hayvanı' Talimatı: Geri Bırakana 72 Bin Liraya Yakın Ceza Kesecek! 81 İle Yazı Gitti

Sahipsiz köpekler için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliklerine yazı gitti. Belediyelerin sahipsiz sokak hayvanlarını toplaması için 2028’i beklememeleri gerektiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu bildirildi. Ayrıca bakımevindeki köpeklerin geri bırakılması halinde belediyelere köpek başına 70 bin TL'den fazla idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

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Belediyelere 'Sokak Hayvanı' Talimatı: Geri Bırakana 72 Bin Liraya Yakın Ceza Kesecek! 81 İle Yazı Gitti

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan belediyelere flaş sahipsiz hayvan talimatı geldi. Bakanlık 81 il valiliğine talimat gönderdi. Bu kapsamda sahipsiz köpeklerin toplatılması için 2028 yılının beklenmesinin mevzuata aykırı olduğu dile getirildi. Ayrıca rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların, bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması halinde belediyelere köpek başına 71 bin 965 TL ceza uygulanacağı ifade edildi.

Belediyelere 'Sokak Hayvanı' Talimatı: Geri Bırakana 72 Bin Liraya Yakın Ceza Kesecek! 81 İle Yazı Gitti - Resim : 1

HER HAYVAN İÇİN 71.965 TL PARA CEZASI

Bakanlığın talimatında şu açıklama yapıldı:

"5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

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